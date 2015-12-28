Больше половины украинцев поддерживают вступление в вузы через ВНО - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты общенационального социологического опроса по проблемам образования в Украине.

Читайте такжеУкраинцы считают коррумпированность преподавателей наибольшей проблемой высшего образования в стране - опрос

Эксперт отметила, что в 2014 году поддержка ВНО составляла 59%, не поддерживали эту систему 21% населения.

Согласно опросу, население согласно с тем, что ВНО позволило одаренным детям поступить в любой вуз, даже в самый престижный (согласны с этим 60%, не согласны 23% респондентов). Кроме того, ВНО стимулирует учеников не надеяться на чью-то помощь, а учиться (согласны с этим 66%, не согласны 18%); ВНО уменьшило уровень коррупции при поступлении в вузы (согласны 46%, не согласны 32%); ВНО стало шагом к справедливости в государстве (согласны 46%, не согласны - 29%); ВНО дало возможность выбирать лучших студентов (согласны 50%, не согласны - 25%).

Самый высокий уровень коррупции, по мнению участников опроса, существует при поступлении в вузы на творческих конкурсах (60%), далее следуют поступление в магистратуру или на уровень специалиста (50%), на выпускных экзаменах в школе (40%).

Наименее коррумпированным считают поступление в вузы по результатам ВНО 34% участников социологического исследования, в прошлом году этот показатель был меньше -27%.

Об имеющихся проблем с реализацией ВНО 40% опрошенных выражали сомнение в честности соблюдения заложенной процедуры.

Опрос показал, что о нововведениях, которые были внедрены в систему ВНО в 2015 году, хорошо знают только 11% населения, еще 29% "что-то об этом слышали" и 60% не знают ничего.

Среди тех, кто знает о нововведениях ВНО 2015 года, наибольшее недовольство вызывает ограничение действия сертификата тестирования только текущим годом (не удовлетворены этим 53%, довольны 25%); недовольны преимущественно и перспективой сочетания государственного экзамена по иностранному языку со сдачей ВНО (довольны этим 27%, не удовлетворены - 36%).

С 5 по 14 декабря 2015 года Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с фирмой "Юкрейниан Социолоджи Сервис" провел общенациональный социологический опрос "Общественное мнение - декабрь 2015" по проблемам образования в Украине.

Всего был опрошен 2001 респондент в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки на уровне 0,954, не превышает 2,2%.