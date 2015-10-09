В Минобразования заявили, что обязательного тестирования по иностранному языку на ВНО-2016 не будет

Об этом говорится в изменениях к приказу Министерства образования и науки, опубликованных на сайте ведомства. "Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных учебных заведений III степени будет проведена с 5 по 30 мая 2016 года по трем предметам – украинскому языку (в форме внешнего независимого оценивания), иностранному языку (в учебных заведениях), математике или истории Украины (в форме внешнего независимого оценивания, независимо от профиля учебного заведения выпускник имеет право выбрать один из указанных предметов)", – говорится в сообщении.

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В Минобразования отметили, что изменения внесли, "учитывая обращение общественных организаций, родителей и учеников". Кроме того, сами тестирования несколько сместили во времени.

16 сентября этого года Министерство образования издало приказ, согласно которому государственную итоговую аттестацию выпускников общеобразовательных средних школ должны были провести с 16 до 30 мая 2016 года по трем предметам в рамках ВНО – украинскому языку и литературе, иностранному языку, истории или математике (на выбор).