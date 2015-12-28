Адвокаты Корбана заявили отвод прокурору за предоставленные сфальсифицированные данные кардиограммы

Как передает корреспондент УНИАН, сторона защиты вновь просила отложить судебное заседание, поскольку судебно-медицинская экспертиза состояния здоровья Корбана не завершена.

Прокурор Голінченко предоставил суду медицинские документы, в которых по его словам сказано о возможности лидером партии "УКРОП" участвовать в судебном заседании.

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Адокати во время ознакомления с этими документами, обнаружили, что в данных сделанной кардиографии на месте фамилии Корбана стояло другое фамилия человека 1987 года рождения, когда Корбан родился в 1970 году.

Прокуроры это объяснили технической ошибкой, а не фальсифвкацією.

Судья Николай Чаус удалился в совещательную комнату, чтобы рассмотреть соответствующее заявление об отводе прокурору.

31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

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6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего арестасроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

В воскресенье, 27 декабря, Днепровский суд города Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокурора относительно изменения меры пресечения лидеру партии УКРОП Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

На судебном заседании, которое началось в 9:30 прокурор вновь попросил о принудительном приводе политика в суд. Напомним, в субботу Корбана госпитализировали с заседания в больницу Амосова.

Ранее стало известно, что кроме начальника больницы, который является фигурантом коррупционных скандалов, в деле Корбана есть и другие участники, которые находятся в прямой зависимости от правящей власти. Выяснилось, что председательствующий по делу Корбана судья Николай Чаус находится в процедуре увольнения за нарушение присяги.

Адвокаты уже давно называют Чауса одним из главных фальсификаторов дел в столице. Он отличился репрессиями над автомайдановцами зимой 2014-го и находится под следствием. Показательно, что имя Чауса уже не раз звучало на заседаниях дисциплинарной комиссии Высшего совета юстиции.

Кроме этого, стало известно, что председатель Днепровского суда Киева Неля Ластивка иногда помогает заработать на жизнь Игорю Кононенко и Руслану Князевичу, которые именно в этом суде устанавливают контроль над крупнейшим в Киеве торговым центром Sky Mall.