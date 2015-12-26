Защита Корбана на заседании Днепровского райсуда Киева заявила отвод прокурору

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на судебном заседании в Днепровском районном суде Киева адвокат Алексей Шевчук.

"Ваша честь, действующим УПК предусмотрено мое право на любой стадии, в любой момент, в любом случае, при любом правонарушении заявлять. Учитывая то, что сейчас делает прокурор, я заявляю отвод прокурору (Александру Голинченко - УНИАН) ", - отметил Шевчук.

В свою очередь судья, Николай Чаус сказал, что Шевчуку было предоставлено слово относительно заявленного ходатайства прокуратуры о силовом приводе Корбана в суд.

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Однако Шевчук продолжал настаивать, что, если стороной защиты обнаружено основание относительно объективной предвзятости прокуратуры, то существует право заявить об отводе прокурора. "Я обнаружил сейчас основания, которые мне дают возможность объективно говорить о том, что прокурор является предвзятым и нарушает действующее законодательство", - заявил Шевчук.

Адвокат рассказал, что вчера, 25 декабря, прокурору Голинченко было подано заявление о совершении уголовного преступления путем подделки документов.

При этом защитник заявил, что указанный прокурор "подделал официальные судебные документы, сказав, что он от вас (от имени судьи - УНИАН) вручал кому-то вчера повестку. Предоставив некие документы, которые в копиях – неизвестно, это оригиналы или нет ... сказал, что он является врачом, что он считает, что человек может быть доставлен в суд, нарушил правила прокурорской этики и ст. 5, 6 этих правил ".

Также адвокат обратился к суду, чтобы не удовлетворять ходатайство прокуратуры о принудительном приводе и доставке в суд Корбана.

Судья Чаус заявил, что суд удаляется в совещательную комнату.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября лидера партии «УКРОП» задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых - создание преступной группировки. Корбан все обвинения отвергает. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский районный суд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

1 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Печерского районного суда.

24 декабря около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ провели очередной обыск, после чего увезли Корбана в Киев.

После ночи в пути Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.

В Генпрокуратуре заявили о сомнениях в том, что политик действительно имеет проблемы со здоровьем, ведь его обследовали в днепропетровской клинике, которой он якобы владеет через аффилированных лиц.

В то же время вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он остается в медучреждении.

Сегодня Днепровский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану.