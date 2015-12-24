В Славянске и Краматорске новая полиция должна начать работу в апреле, а в Мариуполе - в мае

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве по видеосвязи сообщил заместитель начальника управления Национальной полиции в Донецкой области Сергей Матвийчук.

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"В городах Краматорске и Славянске мы планируем, что новая патрульная полиция начнет свою работу, то есть новые патрульные полицейские выйдут уже в город на патрулирование, в апреле 2016 года после проведения обучения в Харькове, которое продлится 3-4 месяца", - сказал Матвийчук.

Он отметил, что было отобрано 365 кандидатов в патрульную полицию Славянска и Краматорска. Отобранных кандидатов будут отправлять на обучение в Харьков с 28 декабря.

Относительно Мариуполя, то, по его словам, во время отбора было подано более 3 тыс. заявлений, из которых было отобрано 480 кандидатов.

"Из них 35% - это женщины, и более 3% - это нынешние работники уже полиции, бывшей милиции, которые добровольно на общих основаниях захотели попробовать себя в патрульной полиции и пройти тестирование", - отметил Матвийчук.

После завершения тестирования обучение кандидатов будет проходить именно в Мариуполе.

«Ориентировочно планируем, что где-то в мае новая патрульная полиция будет уже работать в Мариуполе", - добавил заместитель начальника областного главка.