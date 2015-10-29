В Краматорске начинает действовать местный пограничный отряд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Краматорске заявил командир Краматорского пограничного отряда, полковник Юрии Головко.

По его словам, отряд начинает свою деятельность с 30 октября. Он будет координировать все пограничные отряды, размещенные вдоль линии разграничения в Донецкой области в секторах С и Б (от границы с Луганской областью и до Волновахи). Заниматься пропуском людей, грузов и транспортных средств, а также поимкой диверсантов и нарушителей линии разграничения.

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«Наши задачи отличаются от отрядов, работающих на государственной границе. С одной стороны, есть классические задачи вроде оформления грузов и людей, а с другой стороны – нам приходится бороться диверсионными группами, которые проникают на нашу территорию», - говорит Головко.

Центральная база отряда располагается в Краматорске. По словам командира, штат сотрудников отряда полностью укомплектован, сейчас они работают над развитием материально-технической базы отряда.