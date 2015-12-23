В больнице умерла женщина, которую сбил водитель экс-мэра Киева Омельченко

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталья Вишневская.

«Женщина, которая была госпитализирована в 17-ю больницу после ДТП, в результате полученных политравм, несовместимых с жизнью, умерла сегодня около полудня», - сообщила Вишневская.

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Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 20 декабря около 16.00 автомобиль «Volvo», который принадлежит Омельченко, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия.

«С места происшествия водитель скрылся, не оказав потерпевшей медицинской помощи и не вызвав на место происшествия правоохранителей. Но впоследствии вернулся. За рулем транспортного средства находился киевлянин 1954 года рождения. Мужчина говорит, что на момент совершения ДТП именно он находился за рулем, а покинул место событий, потому что ему стало плохо», - отметила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

Вчера подозреваемому в совершении ДТП, в котором сильно пострадала 31-летняя женщина, водителю Александра Омельченко избрали меру пресечения.