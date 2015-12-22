Сбившего женщину водителя экс-мэра Киева Омельченко посадили под круглосуточный домашний арест

Анатолий Нищук находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев, такое решение вынес Шевченковский суд Киева, передает ТСН.

Защита подозреваемого таким решением суда недовольна, по их мнению, мера пресечения слишком жесткая. Во время судебного заседания Нищуку стало плохо.

Ранее подозреваемый рассказывал, что страдает сахарным диабетом.

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«С места происшествия водитель скрылся, не оказав потерпевшей медицинской помощи и не вызвав на место происшествия правоохранителей. Но впоследствии вернулся. За рулем транспортного средства находился киевлянин 1954 года рождения. Мужчина говорит, что на момент совершения ДТП именно он находился за рулем, а покинул место событий, потому что ему стало плохо», - отметила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

Пострадавшая женщина находится в больнице.