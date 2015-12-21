Авто экс-мэра Киева Омельченко сбило женщину на переходе и скрылось с места происшествия – полиция

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

«20 декабря около 16.00 автомобиль «Volvo», который принадлежит Омельченко (бывшему мэру Киева и действующему депутату Киевского городского совета - УНИАН), сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, возраст которой около 45 лет», - заявила спикер.

«С места происшествия водитель скрылся, не оказав потерпевшему медицинской помощи и не вызвав на место происшествия правоохранителей. Но впоследствии вернулся. За рулем транспортного средства находился киевлянин 1954 года рождения. Мужчина говорит, что на момент совершения дтп именно он находился за рулем, а покинул место события, потому что ему стало плохо», - отметила Блищик.

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«Мы начали уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения), и в рамках этого производства мы осуществляем все необходимые следственные действия. Назначены экспертизы, чтобы установить все обстоятельства этого дтп», - подчеркнула пресс-секретарь главка.

«У нас нет информации о том, что женщина, которую сбил «Volvo», умерла. Она сейчас находится в 17-й больнице», - сказала Блищик.