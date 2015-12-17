Суд Москвы освободил руфера, обвиняемого в покраске звезды на высотке

Суд изменил наказание для руфера Владимира Подрезова, заменив реальный срок на ограничение свободы сроком на два года, передает "Дождь".

Подрезов освобожден в зале суда. Прокурор просил отменить оправдательный приговор другим фигурантам дела и отправить дело на пересмотр. Но суд оставил приговор без изменений.

Ограничение свободы не подразумевает изоляции, но Подрезов не сможет выезжать из Санкт-Петербурга без разрешения. Кроме того, он должен жить по месту регистрации.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 года руфер Мустанг установил на шпиле московской высотки украинский флаг и частично покрасил звезду на здании в голубой цвет.

Полиция возбудила в связи с этим фактом дело по статье "вандализм", которое позднее переквалифицировала в "хулиганство".

Однако следователи задержали четырех парашютистов, которые в то утро спрыгнули с крыши высотки — Александра Погребова, Алексея Широкожухова, Евгению Коротову и Анну Лепешкину. Вскоре в Петербурге задержали знакомого Мустанга — руфера Подрезова.

Следствие выдвинуло версию, что Подрезов помогал Мустангу красить звезду, а парашютисты затем совершили прыжок с крыши, чтобы привлечь внимание общественности.