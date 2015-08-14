Руфер Мустанг показал видео с высотки в Москве, чтобы доказать невиновность задержанных

Он надеется, что данная видеозапись поможет доказать невиновность задержанных, передает РБК, в распоряжении которого есть видео.

Во время просмотра видео четко видно, что на высотке стоит только один человек во время рассвета. При этом стоит подчеркнуть, что во время прыжка парашютистов солнце светило очень ярко.

Согласно обвинительному заключению, Ушивец, специально прилетевший из Киева в Москву, встретился со своим знакомым Подрезовым в 3 часа утра. Через сорок минут они поднялись на крышу, и Ушивец забрался на шпиль и покрасил верхнюю часть желтой звезды синей краской, а рядом установил флаг. В 5 утра 55 минут, по версии следствия, Ушевец и Подрезов покинули место преступления.

Погребов, Широкожухов, Коротова и Лепешкина совершили свой прыжок с крыши только в 7 часов 9 минут, следует из этого же документа. Но обвинение все равно предполагает, что забрались они на крышу еще в 4 утра, когда там был Мустанг.

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Позднее время прыжка было связано с тем, что они дожидались момента «когда большинство граждан выезжает на работу», чтобы привлечь внимание прохожих и вызвать резонанс, считает следствие. Прыжок с крыши был вызван «политической ненавистью» к позиции России по отношению к Украине, подчеркивает следствие.

Адвокат Лавров утверждает, что парашютисты не были даже знакомы ни с Мустангом, ни с Подрезовым, что подтверждается детализацией телефонных соединений. По словам адвоката, единственным доказательством связи действий парашютистов с политическим умыслом Мустанга являются показания Подрезова и главного свидетеля в деле руфера Кирилла Ишутина.

Уже во время предварительного расследования оба заявили, что слышали, как Мустанг упоминал о неких парашютистах, которые спрыгнут с крыши во время акции.

«Дело руферов» будет рассмотрено по существу Таганским судом в понедельник, 17 августа.

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 года утром неизвестные установили флаг Украины на высотном здании на Котельнической набережной в Москве, а также покрасили в желтый цвет шпиль высотки и в синий звезду, венчающую здание.

По горячим следам полиция Москвы задержала четверых подозреваемых: двух парней и двух девушек, которым грозит до 7 лет тюрьмы.

22 августа ответственность за акцию взял украинский руфер Mustang. На своей странице в ФБ вывесил соответствующие фото.