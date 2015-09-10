Суд приговорил руфера Подрезова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, остальные оправданы
Руфер Подрезов получил срок за раскрашивание звезды на высотке.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Таганский районный суд Москвы приговорил руфера Владимира Подрезова, проходящего по уголовному делу о покраске в синий цвет звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной, к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Остальных четверых обвиняемых суд оправдал.
Из мотивировочной части приговора судьи следовало, что подсудимые были признаны виновными в хулиганстве.
Ранее ТАСС сообщал, что они "признаны виновными в хулиганстве и вандализме, совершенном по сговору и по мотивам политической ненависти".
По делу проходили пять человек (Александр Погребов, Анна Лепешкина, Евгения Короткова, Алексей Широкожухов и Владимир Подрезов).
Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 г. украинский руфер Мустанг установил на шпиле московской высотки украинский флаг и частично покрасил звезду на здании в голубой цвет.
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Полиция возбудила в связи с этим фактом дело по статье "вандализм", которое позднее переквалифицировала в "хулиганство". В тот же день по нему были задержаны четверо молодых людей.
12 сентября Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Мустанга.