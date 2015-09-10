Суд приговорил руфера Подрезова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы, остальные оправданы

Суд приговорил руфера Подрезова к реальному сроку / facebook.com/mustang.wanted.25

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Таганский районный суд Москвы приговорил руфера Владимира Подрезова, проходящего по уголовному делу о покраске в синий цвет звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной, к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Остальных четверых обвиняемых суд оправдал.

Из мотивировочной части приговора судьи следовало, что подсудимые были признаны виновными в хулиганстве.

Ранее ТАСС сообщал, что они "признаны виновными в хулиганстве и вандализме, совершенном по сговору и по мотивам политической ненависти".

По делу проходили пять человек (Александр Погребов, Анна Лепешкина, Евгения Короткова, Алексей Широкожухов и Владимир Подрезов).

Как сообщал УНИАН, 20 августа 2014 г. украинский руфер Мустанг установил на шпиле московской высотки украинский флаг и частично покрасил звезду на здании в голубой цвет.

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Полиция возбудила в связи с этим фактом дело по статье "вандализм", которое позднее переквалифицировала в "хулиганство". В тот же день по нему были задержаны четверо молодых людей.

12 сентября Таганский суд Москвы принял решение о заочном аресте Мустанга.