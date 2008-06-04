Тимошенко отменила все решения о теневой приватизации завода «Арсенал»

Правительство сегодня на заседании отменило все решения и приказ Национального космического агентства Украины (НКАУ) относительно теневой приватизации Центрального конструкторского бюро "Арсенал" и Завода «Арсенал».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Правительство от имени государства практически и является собственников тех объектов, которые находятся сейчас или в казенном состоянии, или в государственной собственности. Мы сегодня отменили решения, которые, во-первых, начинали процесс передачи в аренду корпусов, которые принадлежат ЦКБ «Арсенал» - это был приказ НКАУ и все решения, которые принимались на эту тему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что решением правительства отменены «абсолютно все документы, которые давали возможность создавать совместные предприятия, практически применяя теневую приватизацию завода «Арсенал», несмотря на то, что это казенное предприятие запрещено для приватизации».

Как сообщал УНИАН, 2 июня Ю.ТИМОШЕНКО, посещая завод "Арсенал", заявила, что намерена инициировать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в случае нереагирования Генеральной прокуратуры на факт теневой приватизации завода «Арсенал».

«Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Украины, и если она ничего не сделает, я буду инициировать заседание СНБО. Хоть одно решение СНБО должно принять реальное», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в результате теневой приватизации завода «Арсенал» два заводских корпуса, в том числе центральное конструкторское бюро, было передано компании «Автоинтернешнл», принадлежащей члену Партии регионов Игорю ЗАТУЛЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО также высказала сожаление в связи с тем, что Служба безопасности Украины не реагирует на то, что происходит с имуществом завода «Арсенал».