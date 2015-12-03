Минобороны Украины отрицает наличие символики РФ на памятном нагрудном знаке

Об сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Руководство Министерства обороны Украины категорически опровергает информацию, которая была обнародована в СМИ относительно якобы изображение на Памятном Нагрудном Знаке «Защитник Отечества» символики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что данный знак был изготовлен по случаю празднования Дня Вооруженных Сил Украины. "На Знаке — государственная символика страны: Государственный Флаг Украины, Знак Министерства обороны Украины, также изображен вышитый рушник, как символ крепкой украинской семьи. Также на Памятном Нагрудном Знаке изображен танк Т−72 с характерными признаками. Рядом с танком изображен военнослужащий Вооруженных Сил Украины, войск специального назначения, который экипирован и одет в форму образца ВСУ", - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеМинобороны: переданые Украине от США автомобили "Хаммер" были в удовлетворительном техническом состоянии

В Минобороны выразили возмущение "клеветническими публикациями", которые размещаются с целью дискредитации армии и деморализации личного состава. "Инициаторы размещения и распространения клеветнических публикаций действуют с целью подрыва доверия общества к Вооруженным Силам Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее член комиссии государственных наград и геральдики Николай Чмырь сообщил, что украинских военных награждают "медалеподобным знаком", на котором якобы изображены российский танк Т-90 и солдат с российской винтовкой "Винторез".