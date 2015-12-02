Климкин призвал ЕС дать рекомендацию о введении безвизового режима для украинцев
Министр иностранных дел Павел Климкин призвал Еврокомиссию (ЕК) дать рекомендацию о введении безвизового режима для граждан Украины в докладе, который ЕК подготовит к 15 декабря.
Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на встрече в Брюсселе с первым вице-президентом ЕК по вопросам лучшего управления, межинституциональных отношений, верховенства права и Хартии фундаментальных прав Франсом Тиммермансом, сообщает пресс-служба МИД.
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Отмечается, что в ходе встречи главное внимание было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и Евросоюзом.
Климкин сообщил о результатах выполнения второй фазы Плана действий и имплементации рекомендаций, которые были высказаны стороной ЕС в докладе о прогрессе Украины в мае этого года.
Также были детально обсуждены состояние имплементации Минских договоренностей и дальнейшая поддержка Евросоюза на этом направлении с целью восстановления территориальной целостности Украины.