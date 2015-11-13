Климкин пообещал Украине безвизовый режим с ЕС уже через год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии журналистам.

Он отметил: "Я абсолютно уверен, что это реально получить безвизовый режим с лета или с начала осени. Но для этого мы должны выполнить: принятие законов и в рамках этих законов это должно работать".

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Он напомнил, что 15 декабря ожидается отчет соответствующих структур ЕС о выполнении Киевом плана действий по либерализации визового режима.

Климкин подчеркнул, что Украина должна не только принять необходимые законы, но они должны и выполняться.