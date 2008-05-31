Фельдман: в Украине нужен Уполномоченный по правам детей

30 мая в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам ребенка» (№ 2580).

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Инициатором введения в Украине института Уполномоченного Верховной Рады по правам ребенка выступил народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (фракция БЮТ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, автор законопроекта уверен, что законодательное закрепление этого института предоставит возможность обеспечивать реализацию Конвенции ООН о правах ребенка, пропагандировать приоритетность прав детей в центральных и местных органах власти и среди общественности, способствовать эффективной координации действий органов власти на всех уровнях в данном направлении.

Кроме того, введение данного института будет способствовать эффективному использованию ресурсов в интересах детей, учитывать их точку зрения, собирать и публиковать соответствующие данные, способствовать осознанию прав человека среди детей и взрослых.

По сообщению пресс-службы, законопроектом также предусмотрено, что Уполномоченный по правам детей сможет проводить необходимые расследования, пересматривать вопрос доступа детей ко всем формам представительства и обеспечения их интересов (включительно с процедурой представления жалобы), а также эффективность всех этих форм, реагировать на индивидуальные жалобы детей или лиц, которые их представляют, инициировать или поддерживать действия юридического характера со стороны детей.

Справка УНИАН. На сегодня в Украине функционирует институт Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Эту должность занимает Нина КАРПАЧЕВА.