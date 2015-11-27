Порошенко рассмотрит петицию о лишении гражданства за сепаратизм
Электронная петиция относительно лишения гражданства за сепаратизм набрала необходимые для рассмотрения президентом Петром Порошенко 25 тысяч подписей.
Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.
«Предлагаю осуществить все необходимые законодательные и исполнительные шаги для внесения изменений и дополнений в Конституцию, законы, кодексы и др., для создания юридической возможности принудительного лишения гражданства лиц, которые своими публичными высказываниями или действиями пропагандируют преступный сепаратизм, нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (при наличии фактических доказательств)», - говорится в тексте петиции, автором которой является Игорь Лазаренко.
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«За сепаратизм, оказываемый преступным путем, надо безусловно отбирать гражданство. Потому что это и есть покушение на гражданство. Исключением может быть только сепаратизм через точное выполнение демократических процедур и международное законодательство - это нормальная практика государства», - подчеркнул автор.
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Напомним, на рассмотрение президенту подается петиция, в поддержку которой необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей в течение не более трех месяцев со дня опубликования.