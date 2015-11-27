Порошенко рассмотрит петицию о лишении гражданства за сепаратизм

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

«Предлагаю осуществить все необходимые законодательные и исполнительные шаги для внесения изменений и дополнений в Конституцию, законы, кодексы и др., для создания юридической возможности принудительного лишения гражданства лиц, которые своими публичными высказываниями или действиями пропагандируют преступный сепаратизм, нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины (при наличии фактических доказательств)», - говорится в тексте петиции, автором которой является Игорь Лазаренко.

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«За сепаратизм, оказываемый преступным путем, надо безусловно отбирать гражданство. Потому что это и есть покушение на гражданство. Исключением может быть только сепаратизм через точное выполнение демократических процедур и международное законодательство - это нормальная практика государства», - подчеркнул автор.

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Напомним, на рассмотрение президенту подается петиция, в поддержку которой необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей в течение не более трех месяцев со дня опубликования.