Петиция о лишении мандатов за прогулы в Раде собрала более 25 тысяч голосов
19:50, 04 октября 2015Политика
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Электронная петиция о лишении депутатского мандата за три пропуска без уважительных причин уже набрала 25 тысяч подписей.
Депутатов намерены заставить ходить на заседания / Фото УНИАН
Этих голосов достаточно, чтобы документ рассмотрел президент.
"Все народные депутаты избраны народом и должны работать каждый день для законотворчества. За пропуски пленарных заседаний депутаты должны быть максимально наказаны! Если все будут сидеть на своих местах, не будет никакого кнопкодавства", - говорится в петиции.
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На данный момент петицию подписали уже 25 тысяч 229 человек, а до конца сбора голосов осталось 56 дней.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал опубликовать на официальном сайте парламента топ лидеров по посещаемости пленарных заседаний.
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