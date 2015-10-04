Петиция о лишении мандатов за прогулы в Раде собрала более 25 тысяч голосов

Этих голосов достаточно, чтобы документ рассмотрел президент.

"Все народные депутаты избраны народом и должны работать каждый день для законотворчества. За пропуски пленарных заседаний депутаты должны быть максимально наказаны! Если все будут сидеть на своих местах, не будет никакого кнопкодавства", - говорится в петиции.

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На данный момент петицию подписали уже 25 тысяч 229 человек, а до конца сбора голосов осталось 56 дней.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман пообещал опубликовать на официальном сайте парламента топ лидеров по посещаемости пленарных заседаний.