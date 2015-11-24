Верховный суд РФ подтвердил 20-летнее заключение Сенцову и 10-летнее - Кольченко

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья Верховного суда Воронов.

Адвокаты осужденных потребовали снять все обвинения из-за отсутствия доказательств создания "террористического сообщества", так как решение суда первой инстанции основано на домыслах и показаний неизвестных источников.

Адвокат Дмитрий Динзе подчеркнул, что Сенцов никогда не признавал своей вины, несмотря на пытки со стороны сотрудников ФСБ.

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Он отметил, что суд должен или оправдать Сенцова или отправит дело на расследование, чтобы защите были представлены доказательства и была возможность проверить факты пыток ключевых свидетелей Алексея Черния и Геннадия Афанасьева.

Адвокат Кольченко Светлана Сидоркина подчеркнула, что решение суда первой инстанции должно быть признано незаконным и необоснованным, так как выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Сидоркина также отметила, что не доказано существование "террористического сообщества" под руководством Сенцова.

По её словам, сам факт собрания людей не является таким доказательством.

Она также подчеркнула, что нет доказательств, что Сенцов и Кольченко являются членами "Правого сектора", что подтверждено справкой за подписью лидера «ПС» Дмитрия Яроша.

Она уверена, что данное уголовное дело "искусственное" в угоду российской политики и осуждённые должны быть оправданы из-за отсутствия состава преступления.

Прокурор заявил, что решения суда первой инстанции правильное и назначенное наказание Сенцову и Кольченко "является справедливым" и не подлежит смягчению.

"Главная военная прокуратору возражает против удовлетворения апелляционных жалоб защиты и просит приговор северокавказского окружного военного суда в отношении Сенцова и Кольченко оставить без изменений", - заявил прокурор.

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организацию терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.

В России правозащитный центр «Мемориал» назвал Сенцова и Кольченко политзаключенными.