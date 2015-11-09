Осужденный в РФ свидетель по делу Сенцова просит власти Украины заступиться за него

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Афанасьева Александр Попков.

"Сейчас у Геннадия довольно затруднительное положение. Мне кажется, что он наиболее уязвим среди тех людей, которые по "делу Сенцова" попали под уголовное преследование... Геннадий фактически стал личным врагом ФСБ, поскольку из него выбили показания, поскольку он в течение 1,5 лет говорил о том, что Сенцов возглавляет террористическую группу, а потом в суде нашел в себе мужество и отказался от этих показаний, несмотря на то, что буквально за несколько дней до этого его посещали сотрудники ФСБ и уговаривали, заставляли и намекали ему, что он обязан свидетельствовать против Сенцова", - рассказал он.

По словам Попкова, после того как Афанасьев отказался от показаний, "началась очень жесткая месть".

Читайте такжеВ МИДе поставили режиссерский стул для Сенцова

"Ему сразу сказали, что он поедет к белым медведям, и он действительно поехал на север. Он находится в очень ужасной исправительной колонии, и этого им мало. Над ним фактически продолжают издеваться... Никто его не бьет, не пытает, но условия очень жестокие и сложные. Он готов выдержать все. Даже свою смерть. Но он очень надеется, что Украина ему поможет", - сказал адвокат.

Попков также подчеркнул, что Афанасьев является гражданином Украины.

"Он гражданин Украины, не принимал российского гражданства, не подписывал никаких документов, которые бы связывали его с российским гражданством, а то, что Россия считает его своим гражданином автоматически при "переходе" Крыма, это нарушает любые правовые нормы. Мы попытаемся его защищать, но Украина должна заступиться за своего гражданина и каким-то образом его освобождать", - сказал адвокат.

Читайте такжеПравозащитники собирают подписи против давления на свидетеля по делу Сенцова-Кольченко

Он считает, что Афанасьев может не дожить до освобождения из российской колонии.

"Несмотря на то, что ему дали всего 7 лет, я думаю, он через 7 лет не выйдет просто так. Уже сейчас идет целенаправленная и планомерная работа по его уничтожению... Его собираются переводить в помещение камерного типа. Так можно попасть и в колонию для пожизненников. Он передал несколько документов мне и прошение на имя президента Порошенко, заявление в МИД, в генконсульство Украины, чтобы они помогли ему как гражданину Украины, а также передал обращение к гражданам Украины", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Олега Сенцова, активистов Александра Кольченко, Алексея Чирния и самого Афанасьева в мае 2014 года задержали в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ. Их обвинили в подготовке терактов.

Афанасьев был ключевым свидетелем на судебном процессе над Сенцовым и Кольченко, которых 25 августа 2015 года приговорили к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима. Афанасьев в судебном заседании отказался от своих показаний, заявив, что следствие получило их раньше путем пыток.

Правозащитники призвали Генпрокуратуру РФ расследовать озвученные факты пыток в отношении Афанасьева. 19 августа правозащитный центр "Мемориал" в России объявил Афанасьева политзаключенным.

4 октября правозащитная организация Amnesty International начала сбор подписей под обращением к генеральному прокурору России Юрию Чайке о недопустимости физического давления на Афанасьева.