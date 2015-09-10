Суд в Москве отложил рассмотрение иска защиты Сенцова к ФСБ и российским СМИ о защите чести и достоинства

Как передает собственный корреспондент РФ, такое решение было принято в связи с отпуском судьи Виктории Дьячковой.

Как заявила УНИАН адвокат Ольга Чавдар, сторона защиты считает, что суд специально затягивает рассмотрение дела, чтобы приговор Сенцову вступил в силу.

Она сообщила, что иск поступил в суд 3 июня.

Читайте такжеВ Раде призывают парламентские институты мира поддержать Украину в вопросе освобождения удерживаемых в РФ украинцев

Как сообщила УНИАН юрист Любовь Бондаренко, адвокаты обратилась в суд с целью защиты чести и достоинства Сенцова в связи с пресс-релизом ФСБ РФ и рядом сюжетов в российских СМИ: на "Первом канале", НТВ, "Бизнес ФМ", Life News, "Звезда".

Она напомнила, что ФСБ и в дальнейшем российскими СМИ была распространена информация о том, что задержан Сенцов, "который обвиняется в участии диверсионно-террористической группировке на территории Крыма в составе "Правого сектора". При этом на момент публикации "не было понятия диверсионно-террористическая группировка "Правый сектор" - эта организация была признана таковой на территории РФ и внесена в список ФСБ лишь в декабре 2014 года, после того как Сенцов уже много месяцев находился в СИЗО.

Читайте такжеПриговор Сенцову и Кольченко нарушает международное право и стандарты судопроизводства - представитель ЕС

"Исходя из этого, мы заявляем, что информация на момент 30 мая 2014 года не соответствовала действительности. Мы требуем опровержения, так как на тот момент Сенцов не был обвиняемым", - сказала Бондаренко.

При этом она подчеркнула, что главная задача адвокатов - привлечь внимание к делу Сенцову.

"Как мы оцениваем шансы? Давайте говорить честно - правового государства на данный момент у нас нет", - подчеркнула Бондаренко.

Читайте также"Большое предательство начинается с маленькой трусости": Сенцов сказал последнее слово в суде (полное видео)

Как сообщал УНИАН, 25 августа российский суд приговорил украинского режиссера Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Активисту Александру Кольченко российский суд дал 10 лет тюрьмы. Их осудили по обвинению в организации терактов в Крыму. Оба украинца обвинения отвергают, называя дело политическим.

Защита Сенцова подала апелляцию на приговор в Верховный суд Российской Федерации, дата заседания пока неизвестна.