На Майдане Независимости активисты сорвали концерт и начали митинг (видео)

19:03, 21 ноября 2015
Политика
30165 0

Около 20 человек с криками «Ганьба» опрокинули забор возле сцены. Там проходил концерт.

мітинг

Студенческий музыкальный марафон «Свободные творят будущее!» был запланирован в честь второй годовщины Революции Достоинства.

Людей возмутило, что годовщину Майдана отмечают как праздник. Об этом сообщает журналист Громадського.

Читайте такжеРеволюция Достоинства стала событием, которое изменило историю Европы и мира - Порошенко

Между активистами и нацгвардийцами произошла стычка. Пострадавших нет.

Музыканты ушли со сцены, спев одну песню.

Люди скандируют «Вече!». Со сцены звучит критика власти и требования отчета перед народом. Людей на Майдане понемногу становится больше, передает журналист.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter