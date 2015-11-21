На Майдане Независимости активисты сорвали концерт и начали митинг (видео)

Студенческий музыкальный марафон «Свободные творят будущее!» был запланирован в честь второй годовщины Революции Достоинства.

Людей возмутило, что годовщину Майдана отмечают как праздник. Об этом сообщает журналист Громадського.

Читайте такжеРеволюция Достоинства стала событием, которое изменило историю Европы и мира - Порошенко

Между активистами и нацгвардийцами произошла стычка. Пострадавших нет.

Музыканты ушли со сцены, спев одну песню.

Люди скандируют «Вече!». Со сцены звучит критика власти и требования отчета перед народом. Людей на Майдане понемногу становится больше, передает журналист.