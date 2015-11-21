На Майдане Независимости активисты сорвали концерт и начали митинг (видео)
19:03, 21 ноября 2015Политика
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Около 20 человек с криками «Ганьба» опрокинули забор возле сцены. Там проходил концерт.
Активистам не понравилось, что годовщину Майдана отмечают как праздник
Студенческий музыкальный марафон «Свободные творят будущее!» был запланирован в честь второй годовщины Революции Достоинства.
Людей возмутило, что годовщину Майдана отмечают как праздник. Об этом сообщает журналист Громадського.
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Между активистами и нацгвардийцами произошла стычка. Пострадавших нет.
Музыканты ушли со сцены, спев одну песню.
Люди скандируют «Вече!». Со сцены звучит критика власти и требования отчета перед народом. Людей на Майдане понемногу становится больше, передает журналист.
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