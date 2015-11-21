В Сумской области задержаны организаторы ОПГ, которые занимались вымогательством

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-группы Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, трех организаторов ОПГ задержали в их офисе 19 ноября.

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«Злоумышленники – полтора десятка местных жителей – физически и психологически оказывали давление на депутатов местных советов, представителей судейского корпуса и правоохранительных органов. Они практиковали методы физического воздействия, а также запугивание оружием. Во время совершения преступлений члены ОПГ прикрывались якобы покровительством руководства одной из Сотен Майдана во время Революции Достоинства, протекторатом чиновников, а также недействительными удостоверениями общественной организации, занимающейся противодействием коррупции. Правоохранители и общественные активисты задержали организаторов ОПГ в арендованном ими офисе. У злоумышленников изъято оружие», – говорится в сообщении.

В отношении членов ОПГ открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Продолжаются оперативно-розыскные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к деятельности преступной группировки», – отметила Рапута.