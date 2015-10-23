Аваков заявил о создании Департамента противодействия наркопреступности в структуре Национальной полиции
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расформировал Управление противодействия незаконному обороту наркотиков и заявил о создании Департамента противодействия наркопреступности в структуре Национальной полиции под руководством заместителя начальника УМВД Украины в Херсонской области Ильи Кивы.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, 1051 сотрудник подразделений Управления противодействия незаконному обороту наркотиков по всей стране выведены за штат.
"Более 1 тысячи сотрудников этого подразделения выведены за штат ведомства. Переаттестацию и набор на службу в полицию работники расформированного подразделения будут проходить, в частности, и с использованием детектора лжи", - говорится в сообщении.
Глава МВД отметил, что, по оценкам Департамента внутренней безопасности, 80-90% сотрудников Управления по противодействию незаконному обороту наркотиков не смогут пройти процесс переаттестации и будут уволены со службы.
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Аваков отметил в Facebook, что в новой Национальной полиции создается принципиально новый Департамент противодействия наркопреступности.
Как сообщил министр, штат нового департамента будет составлять 600 полицейских, что значительно меньше, чем это было в Управлении противодействия незаконному обороту наркотиков.
На местах полицейские департамента будут подчиняться местным руководителям полиции.
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Новый проект будет осуществляться при участии иностранных экспертов под руководством Кивы.
ОТВЕТ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ - БНОН? Нет. ПОСТУПИМ РАДИКАЛЬНО.(шаги реформы)Было раньше .. БНОН ( борьба с незаконным обо...Posted by Arsen Avakov on Thursday, October 22, 2015