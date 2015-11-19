18 февраля 2014 года бойцам "Беркута" и Внутренних войск выдали охотничьи ружья - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, в тот день в 14.00 в центре Киева погибли 10 человек, трое из которых - от огнестрельных ранений из охотничьих ружей. Ранено было 509 человек.

Читайте такжеОбъявление АТО против участников Майдана готовилось с января - ГПУ

Как подчеркнул Горбатюк, о подозрении в совершении этих преступлений уведомлены экс-президент Виктор Янукович, тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк и тогдашнее руководство киевской милиции.

По словам Горбатюка, в ночь на 19 февраля в центре Киева погибли 16 человек, из них 11 - от ранения из охотничьих ружей, около 200 человек были ранены.

Читайте такжеФильм "Майдан" завоевал главную награду кинофестиваля в Нюрнберге

Он также сообщил, что 20 февраля в центре столицы открыто началось применение огнестрельного автоматического оружия. Как сказал Горбатюк, это происходило по указанию высшего руководства государства для запугивания активистов Майдана, а стреляли по людям сотрудники киевского "Беркута". Это спецподразделение, сообщил прокурор, также причастно к 7 убийствам на улице Институтской, кроме тех 39 жертв, о которых ранее шла речь.