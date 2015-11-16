"Не хотел воевать на Донбассе": ФСБ заявила о задержании на границе с Крымом украинского военного-дезертира

Об этом сообщает Крыминформ.

В Пограничном управлении ФСБ заявляют, что военнослужащий был нетрезв и со следами побоев, документов при себе не имел, но заявляет, что служит в 28-й Николаевской отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

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Из расположения части он ушел якобы 2 ноября после конфликта с офицером своей бригады. Причиной конфликта, утверждают в погрануправлении, стало нежелание военного ехать на Донбасс. После этого он по железнодорожным путям дошел до Крыма.

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Как сообщал УНИАН, ранее российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже стало известно, что похищенных военнослужащих вернули Украине.