"Не хотел воевать на Донбассе": ФСБ заявила о задержании на границе с Крымом украинского военного-дезертира

11:17, 16 ноября 2015
Общество
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На границе с Крымом около пропускного пункта "Перекоп" около Красноперекопска 5 ноября Федеральная служба безопасности арестовала украинского военного.

фото: УНИАН

Об этом сообщает Крыминформ.

В Пограничном управлении ФСБ заявляют, что военнослужащий был нетрезв и со следами побоев, документов при себе не имел, но заявляет, что служит в 28-й Николаевской отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

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Из расположения части он ушел якобы 2 ноября после конфликта с офицером своей бригады. Причиной конфликта, утверждают в погрануправлении, стало нежелание военного ехать на Донбасс. После этого он по железнодорожным путям дошел до Крыма.

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Как сообщал УНИАН, ранее российской ДРГ на границе с Крымом были похищены 39-летний Костянин Мекшун из Николаева, 20-летний Александр Орленко из Кировоградщины и его ровесник Александр Юров из Запорожья. Все они служат в 79-й аэромобильной бригаде.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Позже стало известно, что похищенных  военнослужащих вернули Украине. 

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