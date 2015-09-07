ФСБ России заявляет о задержании трех украинских военных в аннексированном Крыму

"В Крыму сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали трех военнослужащих 79-й бригады Вооруженных сил Украины по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России", - говорится в сообщении пресс-службы погрануправления, передает ТАСС.

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Во время так называемого задержания у украинских военнослужащих якобы не было при себе документов.

По версии российских пограничников, украинские военные якобы решили пообщаться с российскими морскими пехотинцами по другую сторону озера Сиваш.

Российская сторона приняла решение привлечь украинских военнослужащих к административной ответственности и передать пограничным органам Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 5 сентября стало известно об исчезновении трех военнослужащих 79-й отдельной аэромобильной бригады - старшего солдата и двух солдат.

По данным Генштаба, ночью в этот район подъезжали два автомобиля (УАЗ и УРАЛ) со стороны оккупированной территории Крыма, возможно незаконное задержание украинских военнослужащих. При этом оружие, патроны и документы военнослужащих остались в расположении подразделения.