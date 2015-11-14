Рейсы в Париж выполняются по графику - пресс-служба "Борисполя"
Рейсы из аэропорта "Борисполь" в Париж, где в ночь с 13 на 14 ноября произошла серия террористически актов, выполняются согласно графику.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Оксана Ожигова на своей странице в Facebook.
"На данный момент все рейсы в Париж выполняются согласно графику", - говорится в сообщении.
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Позже Ожигова добавила, что в связи с усилением безопасности в аэропортах Парижа возможны задержки рейсов на прибытие в "Борисполь".
"В связи с усилением мер безопасности в аэропортах Парижа возможны отсрочки рейсов на прибытие. Просим следить за расписанием полетов на сайте аэропорта", - написала она.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Парижа произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.