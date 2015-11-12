Парасюк рассказал, по каким делам его вызывают в ГПУ

Об этом сам Парасюк сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент у меня есть две повестки, по которым меня вызывают в ГПУ по двум делам", - сказал он и добавил, что его вызывают в ГПУ в качестве свидетеля.

Первая повестка, пояснил Парасюк, - это по вопросам лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана, когда там "происходила определенная схватка в суде". "Но я думаю, что это дело замнется сразу, потому что там реально никто никого не бил", - заявил нардеп.

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Второе дело, по словам Парасюка, "гораздо серьезнее". "Это произошло во Львовской области. Ко мне обратился председатель одного из лесхозов о том, что сейчас, на данный момент, один из следователей львовского управления СБУ ведет незаконные следственные действия в лесу и при этом требует взятку", - сказал он.

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"Там достаточно запутанная история с предыдущим руководителем, который вырезал огромное количество леса, и они, чтобы списать все те вещи, просто сейчас хотят открыть то уголовное дело, и те все пеньки повесить на нового руководителя", - пояснил нардеп.

"Когда я выехал на место, то увидел, что человек неадекватный. Он не представляется, даже кто он такой: или он представитель СБУ, и что он там делает. Мы его доставили во Львовское управление СБУ. Я его завез в кабинет генерала Андрейчука. Генерал Андрейчук дал слово офицера, что он будет наказан... Но случилось иначе: они это дело раскрутили и передали сюда в Киев. И сейчас они обвиняют, что кто-то кого-то там похищал", - рассказал Парасюк.

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"В данный момент я узнал, что на самом деле (произошло - УНИАН). Этот генерал Андрейчук отправил этого следователя СБУ, чтобы он реально подтасовал дело по этому лесхозу, просто-напросто, чтобы прикрыть предыдущего руководителя, который работал во времена Януковича", - резюмировал он.

Ранее народный депутат от фракции ВО "Батькивщина" Игорь Луценко сообщил, что генеральный прокурор Виктор Шокин распорядился готовить представление о привлечении к уголовной ответственности Парасюка.

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Как сообщал УНИАН, 4 ноября в ходе заседания суда об избрании меры пресечения лидеру "УКРОПа" Геннадию Корбану произошла потасовка с участием Парасюка и прокурора. Прокурор заявил полиции, что нардеп его побил и требовал это зафиксировать. В свою очередь Парасюк обвинил прокурора в том, что он побил Евгения Терехова, который баллотируется на пост мэра Павлограда.