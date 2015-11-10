Геннадий Корбан рассказал, почему и дальше будет заниматься политикой

«Я видел контрреволюцию, – написал он на своей странице в Facebook. – В перерывах во время заседания Печерского суда меня отводили в конвоирскую комнату - пространство, разбитое на крошечные клетки, где возможно лишь стоять во весь рост. В этих клетушках были люди. Не уголовники, не «шпана», не бомжи. Это были добровольцы, волонтеры, «правосеки», солдаты ВСУ. Простые люди со светлыми, интеллигентными лицами. Эти парни говорили между собой на живом мелодичном украинском языке».

Читайте такжеАдвокат Томчук: ГПУ должна доказать, что Корбан собирается использовать свое влияние, чтобы помешать следствию

По словам Геннадия Корбана, люди говорили «о наболевшем – о Майдане, о войне, о власти», а один из подсудимых назвал Корбана «отцом всех добробатов».

Политик отметил, что в судах сейчас наблюдается своеобразный конвейер: людей приводят в зал суда, быстро выносят решение и увозят. «Сотни людей, нормальных, патриотичных, обвиненных за незаконное хранение оружия, за неподчинение, за инакомыслие, – отмечает лидер УКРОПа. – Я разговорился с одним, которого привезли из Лукьяновского СИЗо. И он рассказал, что там в его и в соседней камерах из 60 человек максимум двое - по-настоящему неблагополучных. Все остальные обычные украинцы - патриоты, активисты. Те, кто защищал страну».

Читайте такжеПонятыми при проведении следственных действий в отношении Корбана были "срочники" из Запорожья – юрист

«Власть превратила нашу победу в капитуляцию, наладила беспрецедентный репрессивный аппарат и теперь судит нас. Именно в этот момент я осознал, почему мне и дальше нужно заниматься политикой», – написал политик.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освобождения лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без определения следственного судьи суда). В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

5 ноября утром Печерский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании Корбану меры пресечения. После многочасового заседания суд вынес решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

9 ноября ГПУ обжаловала в Апелляционном суде решение о домашнем аресте Корбана.