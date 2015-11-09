На взятке задержали командира роты Нацгвардии - Матиос
Командир роты Национальной гвардии задержан за получение взятки в размере 1500 евро.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
"Сегодня военной прокуратурой Черновицкого гарнизона по материалам СБУ в Черновицкой области совместно задокументирован факт вымогательства и получения командиром роты воинской части Национальной гвардии от своего подчиненного неправомерной выгоды (взятки) в размере 1500 евро за непривлечение его к ответственности", - отметил он.
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Матиос добавил, что деньги были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия.
Он уточнил, майор Нацгвардии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.