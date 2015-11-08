В Киеве задержали боевика "ДНР"

Правоохранители задержали жителя Артемовска, который еще с прошлого года находился в розыске за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает 5 канал.

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Установлено, что 40-летний боевик лично принимал участие в захвате здания Славянского городского совета, а также вербовал в Артемовске новых боевиков.

После освобождения Славянска преступник бежал в Россию, а впоследствии пытался осесть в Киеве, однако был задержан оперативной группой донецких правоохранителей, которые приехали в столицу специально за ним.