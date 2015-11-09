Погода на сегодня: Украину ждет дождливое и прохладное начало недели

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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По всей Украине понедельник будет пасмурным и дождливым, ветер 7-12 м/с, на востоке – 5-10 м/с.

В западных регионах синоптики прогнозируют днем +7..+10, на Закарпатье до +12 тепла. Ночная температура будет колебаться между +3 и +6.

На севере нашей страны днем будет +7..+9 тепла, ночью +4..+6, в Сумской области 0..+2.

Восточные области могут рассчитывать, что днем столбик термометра поднимется до +6..+8, ночью 0..+2, а в Луганской и Донецкой областях возможны приморозки -1..-3.

На юге и в Крыму ожидается +8..+12, ночная температура составит +3..+7.

Центральные регионы: днем +7..+9, ночью +4..+6.

Погода в Киеве также будет дождливой, днем температура поднимется до +9, ночью - +4..+6.