СМИ: более 4 тысяч домов остались без электричества в Швеции из-за шторма "Фрея"

Об этом сообщило в воскресенье шведское издание Local, передает ТАСС.

По его данным, сильные порывы ветра, скорость которого достигала 38 м/сек., привели к обрушению строительных лесов в городе Хельсингборг, в результате чего были повреждены восемь машин. Упавшие деревья заблокировали дороги.

Читайте такжеМощный шторм разрушил государство в Карибском бассейне

Отмечается, что в данный момент шторм "Фрея" движется в восточном направлении. Ожидается, что в воскресенье он достигнет провинции Блекинге, города Кальмар и островов Эланд и Готланд, но порывы ветра будут слабее.

Ранее УНИАН сообщал, что ураган "Патрисия", обрушившийся на мексиканское побережье в ночь на субботу, признан самым сильным в истории планеты.

К моменту выхода на сушу его сила достигала пятой, самой разрушительной категории — скорость ветра внутри урагана составляла 325 километров в час с порывами до 400 километров. Однако затем стихия ослабла до уровня тропической депрессии, жертв и серьезных разрушений не было.

Число жителей Мексики, оставшихся без электричества из-за урагана "Патрисия", составило 235 тысяч человек.