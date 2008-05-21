Регионалы открестились от своего кандидата с уголовным прошлым

75-й номер списка Партии регионов на выборах в Киевсовет Святослав КОРОТКОВ, который ранее имел конфликт с законом, написал заявление о своем отказе принимать участие в выборах в Киевский городской совет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов.

По данным пресс-службы, С.КОРОТКОВ был рекомендован в список Партии регионов общественной организацией «Верное Казачество». Во время своей работы в этой организации он зарекомендовал себя положительно, однако не сообщил о своем уголовном прошлом.

Киевскому городскому отделению Партии регионов до сегодняшнего дня также не было ничего известно о его проблемах с законом, отметили в пресс-службе.

"Для того, чтобы не порочить Партию регионов, ее Киевское городское отделение, и не дискредитировать людей, которые по списку ПР баллотируются в депутаты Киевсовета, Святослав КОРОТКОВ официально отказался от участия в выборах", говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в список кандидатов в депутаты Киевсовета от Партии регионов вошли 120 человек, среди которых, по данным ГУМВД Украины в г. Киеве, С.КОРОТКОВ (1955 года рождения) привлекался к уголовной ответственности по ст.143 (мошенничество) ч.2 Уголовного кодекса Украины в 1987 году.