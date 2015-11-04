В Киев 9 ноября приедут представители 15 поместных православных церквей

Как сообщает центр информации Украинской православной церкви, праздничные мероприятия запланированы в день памяти преподобного Нестора Летописца и День украинской письменности.

«Присутствие на торжествах большого количества почетных гостей - значимое событие для Киевских духовных школ. С самого начала своего существования своими учебными и научными достижениями Киевские духовные школы были заметны во всем православном мире. Многие молодые люди не только из Украины, но и из Сербии, Болгарии, Австрии, Румынии, Грузии, Сирии, Польши, Японии и из других государств в разное время учились в Киевской академии. Большинство выпускников этой школы в священническом сане несли свое служение на всех континентах земного шара. В последние годы мы пытались проложить мостик через бурный ХХ век, чтобы восстановить целостность академической традиции и стать достойными наследниками славных Киевских духовных школ», - отметил ректор КДАиС митрополит Антоний (Паканич).

Участие в торжествах примут представители украинской власти, посольств стран, студенты, которые сейчас учатся в КДАиС или учились когда-то. Также на празднование приглашены выпускники КДАиС в епископском сане, представители духовных академий и семинарий УПЦ и иностранных вузов, представители учебных заведений и научных учреждений Киева. Приглашены выпускники, которые учились в Киевской духовной семинарии до 1960-х годов.

По сообщению центра информации УПЦ, юбилейные мероприятия начнутся 8 ноября. Сначала будет совершена заупокойная молитва по всем усопшим профессорами и выпускниками КДАиС, а в 17:00 в Успенском соборе Киево-Печерской лавры начнется праздничное вечернее богослужение. 9 ноября в 8:30 в этом же храме начнется Божественная литургия.

В 11:45 состоится брифинг с ректором КДАиС, управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем) и почетными иностранными гостями. Аккредитацию на брифинг проводит центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76 или по электронному адресу 400ktas@gmail.com. Аккредитация для представителей СМИ обязательна.

В 12:00 в Трапезной палате храма преподобных Антония и Феодосия Печерских начнется торжественный годичный акт по случаю дня памяти преподобного Нестора и 400-летия Киевских духовных школ.

Как сообщалось, 23 декабря 2014 года Священный Синод УПЦ принял решение о праздновании 400-летию Киевских духовных школ на общецерковном уровне. 20-21 октября в Киеве состоялась международная конференция, посвященная 400-летию Киевских духовных школ, в которой приняли участие богословы из 10 стран мира, где были подписаны договоры о сотрудничестве с 5-ю зарубежными вузами.

Самобытная киевская богословская образовательная традиция берет начало от в 1615 г., когда в Киеве на Подоле был основан Братскую школу. С 1632. после объединения с Лаврской школой, она была преобразована в Киевский коллегиум, главным покровителем которого стал святитель Петр Могила. Впоследствии коллегиум получил статус Академии и в честь своего покровителя получил название «Киево-Могилянская академия». В течение 1817-1819 гг. в Киеве было проведено образовательную реформу, в результате которой на базе Киево-Могилянской академии было создано Киевскую духовную академию, Киевскую духовную семинарию и Киево-Подольское духовное училище. В начале 1920-х гг. после установления в Украине советской власти духовные учебные заведения прекратили свое существование. с 1947 по 1960 год в Киеве существовала Киевская духовная семинария, которая продолжила традиции духовного образования.

Новое возрождение духовного образования в Киеве состоялось в 1989 г., когда в стенах Киево-Печерской Лавры начала действовать Киевская духовная семинария, а в 1992 г. был совершен первый набор в Киевской духовной академии. Сегодня Киевские духовные школы - это единый учебный комплекс, который готовит кандидатов в священство, сотрудников церковных учреждений и специалистов в различных областях церковной науки.