Выстрелом в голову в центре Киева убит сотрудник НАНУ

Сегодня вечером в Киеве, на ул. Антоновича, 4/6, выстрелом в голову из огнестрельного оружия был убит сотрудник Национальной академии наук Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

По информации столичной милиции, сейчас на месте события работают следственно-оперативные группы, которые выясняют причины и обстоятельства преступления.

Неизвестный выстрелил в сотрудника НАНУ около 19.00, когда тот шел домой.

Как сообщили УНИАН в ЦОС, убитому около 50 лет.