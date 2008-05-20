Выстрелом в голову в центре Киева убит сотрудник НАНУ
21:29, 20 мая 2008Общество
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Информация столичной милиции
Сегодня вечером в Киеве, на ул. Антоновича, 4/6, выстрелом в голову из огнестрельного оружия был убит сотрудник Национальной академии наук Украины.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.
По информации столичной милиции, сейчас на месте события работают следственно-оперативные группы, которые выясняют причины и обстоятельства преступления.
Неизвестный выстрелил в сотрудника НАНУ около 19.00, когда тот шел домой.
Как сообщили УНИАН в ЦОС, убитому около 50 лет.
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