В Славянске вновь сажают канадские клены (фото)

Об этом сообщает городской сайт Slavgorod.

Как рассказал директор коммунального предприятия, по обеим сторонам улицы Свободы от улицы Розы Люксембург до улицы Фрунзе будут высажены 60 деревьев.

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Стоимость одного саженца составляет 650 гривен.

Отметим, что все деревья, которые были посажены на улице Свободы два года назад, прижились.