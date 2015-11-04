В Славянске вновь сажают канадские клены (фото)
15:12, 04 ноября 2015Общество
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Во вторник, 3 ноября, работники одного из коммунальных предприятий Славянска приступили к высадке на улице Свободы саженцев канадских кленов - таких же, которые были посажены на реконструированном участке улицы в конце 2013 года.
Последний раз клены высаживали до оккупации боевиками города / slavgorod.com.ua
Об этом сообщает городской сайт Slavgorod.
Как рассказал директор коммунального предприятия, по обеим сторонам улицы Свободы от улицы Розы Люксембург до улицы Фрунзе будут высажены 60 деревьев.
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Стоимость одного саженца составляет 650 гривен.
Отметим, что все деревья, которые были посажены на улице Свободы два года назад, прижились.
slavgorod.com.uа
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