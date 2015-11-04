В Одессе 2 мая милиция начала задерживать правонарушителей после того, как пять человек были убиты – отчет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете Международной консультативной группы Совета Европы о расследовании трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, представленном сегодня в Киеве.

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В соответствии с отчетом, во время столкновений в Одессе 2 мая милиция не отвечала на срочные вызовы.

«Согласно отчету Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по результатам специального производства, между 14.09 и 17.22 в милицию поступило 15 звонков с сообщениями о различных нарушениях закона и общественного порядка (в том числе о гибели от огнестрельных ранений)», - отмечается в документе.

Однако, как говорится в отчете Совета Европы, первые задержания правонарушителей милиция провела только после 17.00. На это время пять человек погибли.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько человек были сразу застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь сепаратистов. Палатки загорелись. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего в тот день погибли 48 человек, за медицинской помощью обратились около 300 пострадавших.