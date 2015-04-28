Дело обвиняемого в умышленном убийстве во время беспорядков в Одессе 2 мая направлено в суд

Об этом сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Читайте такжеВ Одессе усилят меры безопасности в связи с годовщиной гибели людей 2 мая

Как говорится в сообщении, установлено, что 2 мая в ходе массовых беспорядков, которые произошли в Одессе, указанный гражданин, вооружившись охотничьим ружьем, заряженным патронами с картечью, произвел несколько прицельных выстрелов в направлении группы людей, которая совершила нападение на футбольных фанатов и сотрудников милиции. "В результате этого он причинил смерть одному человеку и совершил посягательство на жизнь работника правоохранительных органов с причинением ему тяжких телесных повреждений и телесных повреждений средней тяжести", - подчеркнули в ГПУ.

В ГПУ отметили, что гражданин Х. обвиняется в уголовных правонарушениях по пп. 5, 7 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 294; ст. 348 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"; "массовые беспорядки"; посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийских граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов начался пожар, который привел к гибели людей. В общем 2 мая пострадали более 200 человек, погибли 48 человек.

В ноябре 2014 года в Одессе начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. На скамье подсудимых – 21 человек, включая 2-х граждан РФ.