В Украине сегодня будет тепло и без дождей

Об этом сообщает Гидрометцентр. В частности, в восточных областях ожидается температура от +9 до 11, в центральных столбики термометра поднимутся до +11, в северных - от +8 до 12.

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На Юге и в западных областях будет теплее всего. В южных областях термометры покажут от +10 до +14, в западных - от +9 до +15.

В Киеве переменная облачность, без осадков, температура от +10 до +12.