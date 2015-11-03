Корбана выпустили из зала суда и увезли в неизвестном направлении (видео)

Об этом сообщает "112 Украина".

В Чернигове открылся суд по делу лидера "УКРОП" Геннадия Корбана, однако сразу после начала заседания был объявлен перерыв.

Отмечается, что Корбана привезли из больницы к зданию суда.

"Прошло 72 часа с момента, когда был задержан Геннадий Корбан и по закону его должны освободить, ведь ему до сих пор не избрана мера пресечения. Его отпустили из зала суда", - говорится в сообщении.

Народные депутаты пытались открыть дверь в здании суда, чтобы забрать Корбана, однако попытки были безуспешны. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщает корреспондент УНИАН, послетого, какадвокатыКорбананачалитребоватьотконвоировСБУ освободитьихподзащитного, таккакв 8:40истекло времяегоудержания, сотрудникиСБУвывелиКорбанаиз зданиясудаи увезливнеизвестном направлении. Адвокаты сразужезаявили, чтоКорбанапохитили.

"Это циничный просто произволорганов, которыеназываютсебяправоохранительными. Это тосамое, чтобылоприЯнуковиче, дажехуже", - заявил народний депутат Денисенко.

В то же времяадвокатОксанаТомчуксказала, что "сейчасмоидействиязаключаютсяв том, чтобынайтисвоего подзащитного, которыйвновь, непонятнодлянас, вкаком направлениивыбыл, исейчасбудемразбираться. Ясчитаю, чтотолькочтонанашихглазахбылосовершено уголовное преступление, посколькулицо должнобыть освобожденоиз-под стражи", - сказалаТомчук.

Адвокатотметила, что "к намприменилифизическую силу, ко мнеличнокакк адвокату, востальныхзащитников". НародныйдерутатВалентинДидычзаявил, чтопредставителиСБУегооттолкнулипередтем, какКорбанапосадитьвмашину.

В то же время, Томчукзаявила, чтоееподзащитный находитсявплохом состоянии.

"Этонеправоохранители. Этопростобандитыс автоматами, на которых налипили буквыСБУ, которыхмыкормимза счетнашихналогоплательщиков, которыеездятна государственнойтехнике. Которыеполностью обеспечены, в томчислеблагодаряволонтерским организациям, такимикакфонд "Обороныстраны", - заявилДенисенко.

Онподчеркнул, чтосейчасо дальнейшемсудебном заседании речьнеидет. "Какое заседание? Вычто? Нет, похитилииз заласуда человека. Из заласуда - этоциничноепреступление", - заявилДенисенко.

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Как сообщал УНИАН ранее, лидеру партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану на заседании Новозаводского районного суда Чернигова вчера стало плохо, ему вызвали скорую.

Корбана госпитализировали, суд перенес рассмотрение дела на вторник на 8:00 утра.