В Киеве задержали мужчину: он угрожая ножом, отбирал мобильники у детей

Сотрудники столичной милиции задержали 30-летнего мужчину, который, угрожая ножом, отбирал в несовершеннолетних мобильные телефоны.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Подольского райуправления милиции по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, задержанный ранее был семь раз судим за совершение различных преступлений (последний раз освободился из мест лишения свободы 28 марта).

По словам собеседника агентства, разбойные нападения задержанный совершал преимущественно на 14-16-летних подростков в безлюдных местах.

Сейчас установлена его причастность к трем фактам ограблений в Подольском районе столицы. Милиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям в других районах Киева.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).