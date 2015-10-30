Для ликвидации последствий взрывов в Сватово выделили 10 миллионов гривень

15:20, 30 октября 2015
Общество
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Председатель Луганской областной госадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Георгий Тука подписал распоряжение, согласно которому из областного бюджета выделено 10 млн грн для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Сватово.

скриншот с записи

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Распоряжением предусмотрено предоставление материальной помощи пострадавшим.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы.

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