Для ликвидации последствий взрывов в Сватово выделили 10 миллионов гривень

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Распоряжением предусмотрено предоставление материальной помощи пострадавшим.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось свыше 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. По данным ГСЧС, в результате происшествия погибли 2 человека и 4 травмированы.