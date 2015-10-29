В Сватово горят склады с боеприпасами, слышны взрывы - СМИ (видео)
В Сватово Луганской области горят склады с боеприпасами.
По словам жителей города, склады горят в районе Сватовского молокозавода, из-за детонации слышны взрывы, передает "112 Украина".
На данный момент мобильная связь там не работает.
Информацию о пожаре подтвердил заместитель главы Луганской ВГА Юрий Клименко.
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"Скорее всего, взрывы доносятся с территории молокозавода, где находится одна из воинских частей. Люди предполагают, что, скорее всего, взрываются снаряды. Люди сейчас напуганы, особенно на территории квартала Луначарского, который находится очень близко к этой территории. Пока мы спускались в подвал, видно было, что в огне территория города, которая находится у квартала Луначарского", - сообщил кореспондент.