В Сватово горят склады с боеприпасами, слышны взрывы - СМИ (видео)

По словам жителей города, склады горят в районе Сватовского молокозавода, из-за детонации слышны взрывы, передает "112 Украина".

На данный момент мобильная связь там не работает.

Информацию о пожаре подтвердил заместитель главы Луганской ВГА Юрий Клименко.

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"Скорее всего, взрывы доносятся с территории молокозавода, где находится одна из воинских частей. Люди предполагают, что, скорее всего, взрываются снаряды. Люди сейчас напуганы, особенно на территории квартала Луначарского, который находится очень близко к этой территории. Пока мы спускались в подвал, видно было, что в огне территория города, которая находится у квартала Луначарского", - сообщил кореспондент.