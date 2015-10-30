Число погибших в результате взрывов в Сватово возросло до 2 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС. "В 19 час. 35 мин. 29 октября в городе Сватово Луганской области на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранятся боеприпасы, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. В результате происшествия погибли два человека и четверо травмированы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, согласно информации Минобороны, на складе хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов.

В Луганской областной военно-гражданской администрации сообщают, что, "согласно предварительной информации, повреждено девять пятиэтажек, 6 четырехэтажек и 20 трехэтажных домов".

"В результате разлета боеприпасов вспыхнули локальные пожары. Силами бригад ГСЧС, воинских подразделений их удалось локализовать и погасить. Принимаются меры, чтобы локализовать пожар на арсенале", - говорится в сообщении.