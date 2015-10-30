В Генштабе допустили, что причиной ЧП в Сватово мог стать теракт

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил глава ГСЧС Николай Чечоткин. "Около 4.00 утра взрывы на территории военных складов прекратились, на данный момент проводится воздушная разведка, в 7.00 начал заседание межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, и после его заседания можно будет дать какую-то более конкретную информацию", - сказал Николай Чечеткин.

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В Сватово вчера отправился пиротехнический отряд, а также аварийно-спасательная служба, которая из Харькова своим ходом прибыла в город. На территории аварии работают 200 людей личного состава и 70 единиц техники ГСЧС.

Одной из версий взрыва в Сватово является теракт, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"Сейчас в районе Сватово работает комиссия с числа представителей Генштаба и штаба АТО. Первая задача - это создать максимально безопасные условия для мирных жителей этого населенного пункта, вторая задача - разобраться в причинах и обстоятельствах, которые привели к этой трагедии. В настоящее время задействованы все нужные службы и структуры с целью решения этих двух задач. Рассматриваются разные причины, в том числе и версия террористического акта", - сказал он.

Владислав Селезнев отметил, что в ближайшее время будет подготовлен расширенный материал, в котором будут объясняться "определенные нюансы, связанные с этой трагедией".