МИД Украины подтвердил гибель украинской семьи из четырех человек в ДТП в России

Об этом сообщил первый секретарь департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, передает радио "Свобода".

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"Посольство Украины в России подтверждает гибель четырех граждан Украины в результате ДТП в Тверской области... Это была семья - двое взрослых и двое детей", – сказал Евгений Игнатовский.

По официальной версии, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля, в котором находились украинцы на встречную полосу.

Родственников погибших, по словам Евгения Игнатовского, уже проинформировали, сейчас продолжается процедура для репатриации тел в Украину.