МИД Украины подтвердил гибель украинской семьи из четырех человек в ДТП в России
16:41, 28 октября 2015Общество
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Четверо граждан Украины погибли в ДТП в Тверской области России.
Посольство Украины в РФ подтверждает гибель четырех граждан Украины / Фото: tvernews.ru
Об этом сообщил первый секретарь департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, передает радио "Свобода".
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"Посольство Украины в России подтверждает гибель четырех граждан Украины в результате ДТП в Тверской области... Это была семья - двое взрослых и двое детей", – сказал Евгений Игнатовский.
По официальной версии, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля, в котором находились украинцы на встречную полосу.
Родственников погибших, по словам Евгения Игнатовского, уже проинформировали, сейчас продолжается процедура для репатриации тел в Украину.
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