В Крыму растет число религиозных радикалов

На территории Крыма более 600 религиозных организаций действуют без регистрации устава.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, об этом шла речь во время межведомственного совещания, посвященного вопросам соблюдения законодательства в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Прокуратура информирует, что рост числа последователей радикальных религиозных течений способствует работе в духовных учебных заведениях Крыма иностранных миссионеров, которые представляют различные неправительственные организации. "Межнациональную ситуацию в Крыму осложняет наличие и радикальных молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Прокуратура АРК также сообщает, о том, что случаи ксенофобии, в частности, зафиксированы в городе Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах автономии, где на стенах домов появились надписи оскорбительного характера для некоторых этнических групп. По этим фактам возбуждены уголовные дела.

Во время совещания было принято постановление, в котором определен ряд мер, направленных на недопущение проявлений расовой нетерпимости и межконфессиональной вражды на территории Крыма.